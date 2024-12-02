Köylülerden CHP’li Belediyelere çöplük tepkisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan Hamitler Katı Atık tesisini, Karacabey ilçesine Bağlı Muratlı köyü sınırlarındaki yeşil alana taşımaya hazırlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı CHP'li Erkan Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadai Hamitler çöplüğünün Muratlı köyü yakınlarına taşınacağını ve kent merkezindeki mevcut çöplüğün ise botanik parka dönüştürüleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ayaklanan Muratlı ve çevresindeki köy sakinleri bir araya gelerek çöplük eylemi yaptı. Köylerinde çöplük istemediklerini belirten yüzlerce vatandaş, CHP'li Belediyelere ateş püskürdü.

5 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ORMANLIK ALAN RİSK ALTINDA

Çöplüğün taşınmasına karşı eyleme katılan Muratlı Köyü Muhtarı Erdal Yıldız yaptığı açıklamada, taşınması istenen tesisin, bölgedeki 5 Bin 140 dönül ormanlık alanı risk altına soktuğunu söyledi. Muhtar Yıldız, "Çöplük olarak hedeflenen yerinin 10 köyümüze de etkisi olacaktır. İnkaya Göleti, Rüzgar Gülü Santrali, Hürriyet köyü, Taşpınar köyü, Muratlı köyü, Evciler köyü, Emirler Yenice köyü, Çayönü köyü ve hızlı tren istasyonuna da etkisi olacaktır. Bilindiği üzere bölgemizde yaşam tüm canlılığı ile devam etmekte. Aktif olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Çöplüğün yapılması hedeflenen alan 5 bin 140 dönüm orman alanı, fıstık çamı, sahil çamı ekili olan ve kalan diğer alan tarım alanıdır. Yani bu alanın büyüklüğü küçük bir kasabaya tekabül etmektedir. Ormanlarımızı ve tarım alanlarımızı, doğamızı kimselerin bozmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.