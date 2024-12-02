MİT’ten Tel Rıfat’ta nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlusu etkisiz!

1993'te PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan PKK'lı Yaşar Çekik, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim gördükten sonra PKK/HPG'nin Şırnak Beytüşşebap sorumlusu oldu. 2005-2006'da Irak Zap'ta, 2007-2010'da Hakkari Kato kırsalında, 2010'dan 2014'e kadar da Irakın kuzeyinde PKK/HPG bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.
MİT TARAFINDAN UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU
Suriye'ye 2014'te geçen terörist Tel Tamir sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de, İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li terörist Yaşar Çekik, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen teröristin bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. MİT'in istihbari çalışmaları sonrasında terörist Çekik'in Şehba Bölgesi'ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.
ADIM ADIM İZLENDİ
Terörist Yaşar Çekik'in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod adlı terörist, Suriye Tel Rıfat'ta MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
ÇUKURCA EYLEMLERİNİN İNTİKAMI ALINDI
Yaşar Çekik, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldığı öğrenildi. Teröristin Hakkari Çukurca'da 2010 yılında sorumluluğundaki örgüt mensupları ile birlikte Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de yine Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca Asayiş Tepedeki Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönettiği öğrenildi.
2012 yılında ise Çukurca'da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı'nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladığı ve talimatlarını verdiği belirtildi. Teröristin 2012'de Çukurca Oğul Köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldığı öğrenildi.