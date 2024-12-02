MİT’ten Tel Rıfat’ta nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlusu etkisiz!

2012 yılında ise Çukurca'da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı'nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladığı ve talimatlarını verdiği belirtildi. Teröristin 2012'de Çukurca Oğul Köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldığı öğrenildi.