Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye-İran teröre karşı bir

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"TÜRKİYE-İRAN TERÖRE KARŞI BİR"
"Türkiye ve İran teröre karşı ortak iş birliği içinde olmaya devam edecek. Türkiye ve İran teröre karşı bir. Hem PKK'ya hem de uzantılarına karşı net politika izleniyor.
Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki soykırım devam ediyor. Netanyahu hükümeti insani yardımı engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze'yi unuttumamalıdır.
SURİYE MESAJI: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ
Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.
Çatışmaları Astana süreci durdurmuştu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İstikrarsızlıktan faydalanmak isteyenlere geçit vermeyiz.
"SİYONİZM REJİMİNİN ROLÜNÜ GÖZ ARDI ETMEK BÜYÜK HATA OLUR"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"Suriye'deki terör gruplarının ABD ve İsrail'le ilişkileri var. Bu gruplar Suriye'de güvensizlik yaratıyor.
Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur. Astana sürecinin kazanımlarının korunması konusunda fikir birliği sağladık.
"SURİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MERKEZİ OLMAMALI"
Suriye'deki güvensizlik Suriye halkına ve ekonomisine darbe olacaktır. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Tekfirci ve tekfirci olmayan terör örgütlerinin merkezi olmaması gerekiyor.
Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup, Suriye'de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor. Bundan önce olduğu gibi bugün de İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz."