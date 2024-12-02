Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye-İran teröre karşı bir

"SURİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MERKEZİ OLMAMALI"

Suriye'deki güvensizlik Suriye halkına ve ekonomisine darbe olacaktır. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Tekfirci ve tekfirci olmayan terör örgütlerinin merkezi olmaması gerekiyor.

Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup, Suriye'de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor. Bundan önce olduğu gibi bugün de İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz."