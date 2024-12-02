Haberler Gündem Haberleri Son Dakika | Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 2.12.2024 18:26 Son Güncelleme: 2.12.2024 18:44

Son Dakika | Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son Dakika | Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara’da: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başındayız.

Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı. Lübnan'daki ateşkesi destekliyoruz.

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon değeri aşan 500'den fazla proje ve faliyet gerçekleştirdi.

Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.

(Suriye) Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz

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Son Dakika | Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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