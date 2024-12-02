Türkiye Yüzyılı’nın ilk Stratejik Belgesi yayımlandı: Başkan Erdoğan’dan yumuşak güç vurgusu!

İNSANİ YARDIMLARDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Başkan Erdoğan, "müşfik bir güç" olarak konumlanan Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada mazluma, mağdura ve ihtiyaç sahibine yaptığı yardımları hatırlatarak, "Savaş, şiddet, terör ve çatışmalardan kaçan milyonlarca insana hiçbir ayrım gözetmeksizin sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İnsanî yardımlarda Türkiye'yi, millî gelire oranla dünyada ilk sıraya çıkardıklarını da vurguladı.