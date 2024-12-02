Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere geçit yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 85 milyonun kardeşliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Yılmaz, şu mesajları verdi:Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları, sadece bir siyasi hareketin mensupları değil, milletimizle birlikte yazılan bir tarihin taşıyıcılarıdır.Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz. Temennimiz Suriye'ye huzur ve istikrarın gelmesi, hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz, hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması.Bunun da yolu belli. Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece, Suriye'ye huzur gelmeyecek.Bütün bu hadiselere baktığımızda; mezhebi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayış içinde terörsüz Türkiye hedefine dönük olarak kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz.Bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Hepsini de kucaklıyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle şu partisiyle bu partisiyle hangi görüşten olursa olsun, hangi bölgede yaşıyor olursa olsun, 85 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, terörle ülkemizi güçten düşürmeye çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz.