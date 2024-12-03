A Haber Ateş hattında

A Haber ekibi Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. A Haber muhabirleri Halil İbrahim Uğur, Halep'teki son durumu aktarırken Mehmet Geçgel ise Tel Rıfat'ta yaşanan sıcak gelişmeleri bildirdi. A Haber, bölgede teröristlerin kullandığı tünelleri de görüntüledi.Teröristler, Azez sınırında bulunan Tel Rıfat'tan sık sık saldırı ve sızma girişiminde bulunuyordu. Teröristlerin bir camiyi de sözde karargâha çevirip harabeye döndürdüğü görüldü. Tel Rıfat'taki teröristler, sözde karargâhlarını bırakarak kaçarken, ilçenin güney noktasında çatışmalar sürüyor.Birçok köy ve kasabasının kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçmiş durumda. Çok sayıda PKK-YPG'li terörist SMO tarafından esir alınırken, A Haber ekibi bir aracın bagajına konulan esiri de görüntüledi.