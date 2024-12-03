Bahçeli’den Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklama: Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız

Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Mezhep taasubunu terk etmelidir. Düşmanı dost sayan dostu da düşman gören ilkel ve ilkesiz siyasi dürtüler ile arasına çizgi çekmelidir.

Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas kurması, önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağı yoktur. Esad uzattığımız eli tutmadı. Türk askerini hazmedemeyen Baas zihniyeti rezalettir.

Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşması elbette samimi dilek ve temennimizdi. Bu gerçekleşmeden coğrafi mıntıkaları terk etmek felakettir. YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız.

"ABD VE RUSYA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

ABD ve Rusya, 'Teröristleri bölgeden çekeceğiz' dediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır.

PYD/YPG düşmanımızdır. Türkiye tamamen terörden arınacak ve bahara kavuşacak. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır.