‘Basının telif hakkı için yasal düzenleme şart’

İstanbul'da, Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zekâ Sempozyumu"nda basının telif hakları masaya yatırıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amacımız, açık ve net. Muhabirlerin, gazetecilerin, basın emekçilerinin büyük emek ve özveriyle hazırladıkları özgün içeriklerin, bedeli ödenmeden ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek. Hakikatin, gerçek haberin korunması kadar, haberciliğin geleceği açısından da bu kanunun bir an önce güncellenmesi, modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir, olmazsa olmazdır" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da haberin telifi konusundaki hukuki düzenlemelerle bu alanın daha adil bir düzene oturabileceğini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise, Dijital Telif Yasası ile ilgili, "Toplumun yüzde 83'ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını göz ardı edemeyiz. Teknik çalışmalarda sona gelindi. En kısa sürede Meclis'e göndereceğiz" dedi.