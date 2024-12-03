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Giriş Tarihi: 3.12.2024 21:22

Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

AA
Başkan Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
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