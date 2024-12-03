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Giriş Tarihi: 3.12.2024 14:21

Birsen Orhan serbest bırakıldı

Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, Cumartesi günü ev hapsinde bulunduğu Pertek ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Orhan, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Birsen Orhan serbest bırakıldı

Belediyeye kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Ev hapsinde bulunduğu esnada polis tarafından gözaltına alınan Orhan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orhan, avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun ardından yeniden serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu bulunan DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Veli Akyol ile SES Temsilcisi Enes Boran hakkında da tahliye kararı verildi.

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Birsen Orhan serbest bırakıldı
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