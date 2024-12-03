‘Gerekli tedbirleri alıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız gerek MİT Başkanımız, muhataplarıyla sürekli temas halindeler. Uzun bir süredir Ortadoğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alabileceğine dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz.Gazze'de bugüne kadar İsrail'in verdiği sözleri tuttuğunu göremedik. Bundan sonraki süreçte tutar mı tutmaz mı noktasına gelince bu konuda samimi yaklaşım görmedik. 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız? Ateşkesi görelim, uygulamada bu adımlar atılsın, biz de inanalım.Rusya-Ukrayna savaşının başından beri, adil barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı aynı ilkeli tutumumuzu ifade ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.Karadağ'da ikamet eden 25 bin vatandaşımıza ilave olarak ülkemizde 150 bin Karadağ kökenli vatandaşımız var. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon doları aşan 500'den fazla proje gerçekleştirdi.Milatoviç de yaptığı konuşmada "Türkiye önemli bir NATO üyesi ve Karadağ'ın müttefiki. Türkiye'nin Balkanlar'da yapıcı rolü ve bölgemize verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. Türkiye'de yaşayan 150 bin Karadağ kökenli Türk, Türkiye ile Karadağ arasındaki en önemli köprüdür" dedi.