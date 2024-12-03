İkinci Thodex davasında İstinaf kararı beklenecek: Faruk Fatih Özer’in tutukluğu devam edecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmış, Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 11 bin 190 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

İKİNCİ DAVA AÇILMIŞTI

Thodex davasının karara bağlanmasının ardından başka mağdurların savcılığa müracaat ederek şikayetçi olmasıyla birlikte ikinci bir Thodex soruşturması başlatıldı. Uzun araştırmalar ve incelemeler sonucu savcılık, yürütülen ikinci soruşturmada sona geldi. Toplamda 572 mağdurun yer aldığı soruşturmada CEO Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ceo Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçarından 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

İKİNCİ DAVAYA DEVAM EDİLDİ

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Hülya Demir ve tutuksuz sanık Berkay Bengi katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Hülya Demir, MASAK raporunda kendisi yönünden ne kadar zarar tespit edildiğini bilmediğini belirterek, "Ancak bendeki banka kayıtlarına göre zararım 60 bin liradır. Zararım giderilmemiştir, zararın tamamen giderilmesini talep ediyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Faruk Fatih Özer'in avukatı ise müvekkilinin tutuklu olması nedeniyle zarar giderilmesi yapılamadığı için müştekilerin mağdur olduğunu ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

İLK DAVANIN İSTİNAF KARARI BEKLENECEK

Ayrıca duruşma savcısı, mahkemece daha önce karara bağlanan ve halen İstinaf aşamasında bulunan ilk dava dosyasının aynı sanıkların farklı müştekilere karşı eylemlerine ilişkin olduğu belirtilerek bu dosyanın kesinleşmesinin beklenilmesini de istedi. Duruşma sonu mahkeme, Özer'in tutukluluk halinin devamına ve ilk dava dosyasının İstinaf incelemesinden dönüşünün beklenmesine karar vererek davayı erteledi.