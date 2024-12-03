MİT, 35 şehidin katilini Suriye’de öldürdü

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/ YPG'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi. 1993'te PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör eylemlerinin sorumlusuydu. Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan terörist, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi. Örgüte katıldığından beri pek çok eyleme katılan teröristin 2010'da Çukurca'daki Hantepe Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu, 2011'de yine Çukurca ve Kekliktepe üs bölgesinde gerçekleştirilen 24 askerin şehit olduğu, 2012'de Çukurca'da bir jandarma onbaşının şehit olduğu, 2012'de Çukurca Oğul Köyü mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 4 askerin şehit olduğu eylemlerden sorumlu olduğu kaydedildi.