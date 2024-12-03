Muharrem Erkek’in en büyük icraatı ceviz bademi yasaklamak olmuş

Çanakkale Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda 200 milyon lira değerinde olduğu ileri sürülen belediye arsasını 80 milyon liraya adres teslim ihaleyle özel bir şirkete satması kentte büyük tartışmalara neden olurken; Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in arsa ve çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

"CEVİZİ, BADEMİ YASAKLADIK"

Bir oturumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erkek, "Göreve geldikten sonra ilk ne yaptınız?" sorusuna " Koltuğa oturur oturmaz ilk yaptığınız iş ne diye sorarsanız, bizim Mehmet Beye artık bundan sonra kuru pasta, ceviz, badem almayın özel kaleme dedim. İlk icraatım bu oldu" dedi.

"PROJEMİZ YOK"

Erkek'in, göreve gelir gelmez 40'a yakın taşınmazı satışa çıkarması da gazeteciler arasında oldukça tartışılan bir konu oldu. Erkek'in geçmiş dönemlerde olduğu gibi belediye arsalarının "kat karşılığı verilerek gelir elde edilmesi" modelini tercih etmeyerek arsayı satması büyük tepkilere neden olurken, Erkek, arsa için ve Çanakkale için proje üretemediklerini itiraf etti. Arazinin atıl durumda olduğunu söyleyen Erkek, " Burasıyla ilgili herhangi bir projemiz yoktu. Satma kararı aldık ve sattık. Arazi havaalanı sınırları içerisinde kaldığı için söylenildiği gibi 200 milyon edecek bir arazi değildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda satışa çıkardığı 10 bin metrekarelik arsa ihalesi kentte büyük tartışmalara neden olmuştu. 200 milyon değerinde olduğu ileri sürülen arsa için ihale öncesi "Alıcıda, fiyatta aylar öncesinden belirlenmiş" diyen belediye meclis üyesi İyi Parti Grup Başkanvekili Emirhan Şahbaz'ın iddiaları doğru çıkmış, 3 firmanın girdiği ihaleyi 80 Milyon TL'ye Şahbaz'ın günler öncesinden söylediği firma kazanmıştı. Şahbaz yaptığı açıklamada, " " Eski Belediye Başkanımızın Çanakkale halkına kazandırdığı bu değerler hoyratça satılıyor. Hem de ederinin çok çok altına bir rakamla. Bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isterim." demişti.