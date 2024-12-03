Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 3.12.2024 16:39 Son Güncelleme: 3.12.2024 16:53

Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Suriye’nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti

Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti.

"REJİM SİYASİ SÜRECE ANGAJE OLMALI"

Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA