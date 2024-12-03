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Giriş Tarihi: 3.12.2024 11:57 Son Güncelleme: 3.12.2024 12:02

Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina’da 5 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.

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Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı etkisiz!
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