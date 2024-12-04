Bakan Tunç’tan kadınlara ‘koruma kalkanı’ vurgusu

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.Komisyonda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın zamanda paylaşacakları "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi"nde bu konuda önemli değişikliklere yer verdiklerini söyledi.Kasten yaralama suçunun cezasının 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapse çıkarıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eziyet suçunu ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çıkardıklarını, böylece kadınlara yönelik koruma kalkanını daha da güçlendirdiklerini belirtti.