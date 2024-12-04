Bu merkez uzuvlarını kaybeden depremzedelere iyi gelecek

Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkez Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Türk Telekom işbirliğiyle yaptırıldı. Emine Erdoğan, engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafenin yer aldığı merkezde engelli bireyler ve aileleriyle de bir araya gelerek onların yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinledi.Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Hatay'da depremin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımız için kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. 3 Aralık engelleri aşma mücadelesine adanan bir gün. Bu anlamlı günde yalnızca bir kapı değil, yaşama dair yazılacak umut dolu hikâyelerin ilk sayfası aralandı. Burada hayatın zorluklarına rağmen gülen gözleri, üreten elleri ve cesur yürekleri tanımaktan büyük bir mutluluk duydum. Engellerin yeniden başlamak için sadece birer durak olduğuna inanan güçlü bireylerin azmi, hepimize ilham oluyor" ifadelerini kullandı.mine Erdoğan, Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle yaptırılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Koruma ve bakım altındaki 8 kız çocuğuyla sohbet eden Emine Erdoğan, onlarla yakından ilgilendi. Program sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu özel yer, kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkânların seferber edildiği bir yaşam alanı. Gönülden inanıyorum ki çocuklarımız burada, hayallerini yeşertecek, hayatlarını yeniden inşa edecek. Ne mutlu ki Gönül Elçileri Projesi'yle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikâyesine dönüşüyor. Dileğim, bu sıcak yuvanın her köşesinde filizlenen umutların, geleceğin en güzel başarı hikâyelerine ilham olmasıdır."