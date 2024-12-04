Esad rejimi panikte

Suriye'de tansiyon hızla yükseliyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Beşar Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar sürerken bölgede neredeyse her saat başı yeni bir gelişme yaşanıyor. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından hızla ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor. Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Hama'nın kuzeyinde Esad rejimi savunma hattı oluşturdu. Bölgeye tank sevkiyatı yapan rejim ordusu burada muhaliflere direniyor. Rejim karşıtı gruplar Hama'ya bağlı Suran beldesi ile kuzeyde bulunan birçok köyün kontrolünü ele geçirdi. Muhaliflerin kazanımları Esad rejiminde büyük paniğe yol açtı. Tartus ve Lazkiye'ye bağlı Banyas ile Ceble'deki ilçelerinde halka mühimmat ve silah dağıtan rejim, gençleri zorla askere almaya çalışıyor.Rejim, gönüllü olmak isteyenlere aylık yaklaşık 200 dolara tekabül eden 3 milyon Suriye Lirası teklif ediyor. Bu miktar, Suriye'de bir memur maaşının yaklaşık 10 katına denk geliyor. Rejim, mahallelerde yol kontrol noktaları kurarak 18-40 yaş arasındakileri ve 6 ay askerlik tecil hakkı olmayan öğrencileri zorla askere alıyor. DIŞ HABERLERMuhaliflerinbölgedeki bir başka hedefi ise Münbiç. Suriye Milli Ordusu, Cerablus'ta bulunan muhalifler ile birlikte hareket ederek Münbiç'i abluka altına almayı ve Münbiç'i de terörden arındırmayı hedefliyor. Böylece terör örgütü PKK/YPG'ye Fırat'ın batısında büyük bir neşter vurulmuş olacak. Bölgede çatışmaların sürerken, Münbiç'in de ele geçirilmesinin an meselesi olduğu kaydediliyor. Öte yandan Suriye rejimi, başkentte Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir aracın İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü. Olaya ilişkin başka detay aktarılmadıHatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Bölgede yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti. Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Artık eve dönüyorum" diye konuştu.Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin yüzde 70'ini kontrolünde tutuyor. Suriye'nin Akdeniz'deki başlıca limanının bulunduğu Lazkiye, Esad'ın kontrolünde. Şam'ın doğusundan Fırat Nehri'ne kadar olan bölgede daha yoğun bir İran etkisi var. Ülkenin güneyindeki topraklar, Rusya'nın etki alanında.Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ve kuzeybatıda yer alan Afrin bölgesinin kontrolü Türkiye destekli muhaliflerin elinde. Son olarak Halep ve Tel Rıfat'ı da ele geçiren muhaliflerin alanı, Afrin'den Cerablus'a, Fırat Nehri'nin batısına ve doğuda da Tel Abyad'dan Resulayn'a kadar uzanıyor.Fırat Nehri'nin doğusu ve Münbiç, ABD destekli terör örgütü YPG'nin işgali altında. Suriye topraklarının dörtte biri SDG'nin kontrolünde ve bu alanda ABD ile Rusya'nın askeri üsleri bulunuyor.Bu arada Tel Rıfat'ın güneyi ve Halep çevresine ise Suriye ordusuna ait uçaklar hava saldırısı düzenlemeyi sürdürüyor. İdlib'de de birçok nokta Esad rejimine ait uçaklar tarafından vuruldu. Saldırılarda şu ana kadar 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı.ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da Fırat'ın doğusunda kalan topraklardaki 7 köyden Beşar Esad rejimi güçlerini çıkarmak için saldırı başlattı. PKK/ YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki rejim güçleri ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti. Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Deyrizor'da YPG'li teröristlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) saldırısını püskürttüğünü bildirdi.