Nasuh Mahruki’nin 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki önce savcılığa ifade verdi ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMU BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık Nasuh Mahruki'nin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahruki ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BİR BAŞKA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan Nasuh Mahruki'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunun başka bir soruşturma yürütülüyor.