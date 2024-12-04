ODTÜ’lü Profesörü hitabe ile dolandırmışlardı: 6 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen ünlü bilim adamı Kimya Mühendisi Prof. Dr. Bekir Nihad Peynircioğlu,'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi, isminin Selami Yıldız olduğunu söyleyip, kendisini MİT personeli olarak tanıtarak, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Onlar için büyük bir operasyon planlıyoruz. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekiyor. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmek zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" dedi.

TELEFONDA GENÇLİĞE HİTABEYİ DİNLETTİLER

Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan ve isminin Atalar Yıldırım olduğunu söyleyen diğer kişi ise, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında endisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı.

35 MİLYONU ÇEKİP TESLİM ETTİ

Talihsiz profesör, eşiyle birlikte telaşa kapıldı. Peynircioğlu ilk etapta, 05.08.2024 tarihinde bankadan çektiği 409 bin 509 dolar, 12.08.2024 tarihinde 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 06.09.2024 tarihinde 174 bin 587 dolar parayı önce İntepe de ve son olarak Ezine'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan kişilere teslim etti.

PARALARI İNCELEYİP SANA İADE EDECEĞİZ

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez. Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi.

AVUKAT KIZINA ANLATTI SAVCILIĞA KOŞTU

Bir süre geçtikten sonra paraların iade edilmediğini gören profesör Peynircioğlu, yaşadıklarını avukat kızına anlattı ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Çete üyesi 3 kardeşin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Çanakkale'ye getirilen şüphelilerden dolandırıcılıktan sabıkalı Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.