Özel Halk Otobüsü sahiplerinden protesto... Araç başı 2 milyon TL alacakları var

İstanbul'a hizmet veren 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) paralarını alamadıkları gerekçesiyle önceki gün Saraçhane'de eylem gerçekleştirdi. 3 bin 41 araç sahibinin her birinin alacağı 2 milyon liraya ulaşırken, araç sahipleri hak edişlerinin ödenmemesini protesto etti. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, "3 bin 41 aracın hak ediş problemleri içerideki ödemeleri bir şekilde çözülsün. Çözülmediği takdirde bu saatte buraya gelen esnaf gerekeni yapacaktır. Bir sonraki eylemimiz kontak kapatma olacaktır. İmamoğlu 2019 yılında 'Ben hak yemem, hakkımı yedirmem' dedi. Biz de hak yemiyoruz ama hakkımızı yedirmeyeceğiz" dedi.