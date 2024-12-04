Son dakika: Dünya TV’lerinde bir ilk! A Haber Muhalif güçlerin ilerlediği Hama’da

Son dakika... A Haber ekranlarında dünya televizyon tarihinde bir ilk gerçekleşti. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya Muhalif güçlerin ilerleyişini sürdürdüğü Hama'yı görüntüledi. Kent merkezine yakın noktada Rejim güçlerinin bırakıp gittiği tanklar dikkat çekerken çatışma anları da anbean ekranlara yansıdı.

Dünyanın gözü Suriye'de gerçekleşen çatışmalarda. Muhalif güçler ilerlemeyi sürdürüyor. Halep'in ardından Hama'ya ilerleyen muhalif güçlerin yoğun bir mücadelesi var. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya Hama tabelasının önünden son durumu da paylaştı.

Ata Gündüz Kurşun şu ayrıntıları paylaştı: Çok şiddetli ve çatışmalar yaşanıyor. Hama'nın girişi burası. Türk televizyonlarında ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Çok sayıda çamurla kamufle olmuş araç da var. Suriye'nin 4. büyük kenti Hama. Karşı tarafımızda artık Hama'ya bağlı köyler var. Yaklaşık 15 kilometre ileride Hama kent merkezi var.

Çok sayıda takviye güç Hama'ya doğru ilerliyor. Aslında Hama'da deam ediyor bu çatışmalar ama muhaliflerin hedefinde sonra Humus ve ardından Şam var. Han Şeyhun beldesindeyiz. Kontrol noktalarından bir tanesi burası. Bir kaç güne kadar Esad güçlerine ait askerler buradaydı ama şu an muhalif güçlerin kontrolünde.

Muhalif güçlerin ilerleyişi işte böyle anbean görüntülendi.