SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutuklu sayısı 29’a yükseldi

TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

7 ailenin davaya katılım talebi kabul edildi. Gelmeyen müştekilerin yazı yazılarak duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. 2022-2024 arasında suçlamaya konu hastanelerde kaç bebek doğduğu, kaç bebegin yoğun bakıma alındığı ve kaçının sevk edildiğinin soruşturulmaya dahil edilmesine, hastanelerde yapılan denetim raporlarının mahkeme gönderilmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz olarak yargılanan 7 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

7 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi. O isimler şöyle: Ali Aksu (Birinci Hastanesinin Sahibi), Ali Dirik (Güney Hastanesi Mesul Müdürü), Şeyhmus Çelik (Doktor), Mehmet Gürül (Doktor), Serenay Şenkalaycı (Hemşire), Murat Mantuş (TRG Hastanesi İdari Müdürü), Ceren Hatice Kırım (Hemşire).

Mehmet Gürül, Murat Mantuş ve Şeyhmus Çelik duruşma salonunda tutuklandı. Diğerleri ise duruşma salonunda olmadığı için haklarımda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.