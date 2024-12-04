Suriye rejimi siyasi sürece dahil olmalı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.Erdoğan, Suriye'de en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükûnetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Başkan Erdoğan, Suriye diplomasisi kapsamında Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinde de Suriye'nin topak bütünlüğüne yönelik mesaj verdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükûnetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken, Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.