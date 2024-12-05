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Giriş Tarihi: 5.12.2024 18:42 Son Güncelleme: 5.12.2024 18:45

Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile MGK toplantısı esnasında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA
Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Başkan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

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Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü
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