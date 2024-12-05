CHP’li Beykoz Belediyesi’nde kaçak işçi skandalı! 20 personel sigortasız çıktı: Savunmaları pes dedirtti!

'GÖNÜLLÜ' DİYEREK KAMUFLE ETTİLER

Belediye'nin yaptığı bu açıklamayla sigortasız işçi çalıştırdığını ve bu hizmeti 'Gönüllü' olarak kamufle ettiği ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin belediyeye gelip incelemeye başlamasıyla apar topar sigortalarının yapıldığı da soruşturma aşamasında tespit edilen bir diğer önemli husus oldu.