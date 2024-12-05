CHP’li Beykoz Belediyesi’nde kaçak işçi skandalı! 20 personel sigortasız çıktı: Savunmaları pes dedirtti!

CHP'li Beykoz Belediyesi, yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında usulsüz harcamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Beykoz Belediyesi'nin 20 personeli sigortasız çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.
20 İŞÇİ SİGORTASIZ ÇIKTI
Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen ve başkanlık koltuğuna Alaattin Köseler'in oturduğu Beykoz Belediyesi'nde eski adı AKDEM olan Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER) başta olmak üzere farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ekim ayında çıkışları verilen fakat çalışmaya devam ettirilen personellerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı.
SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Beykoz Belediyesi'nden konuyla ilgili adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Belediye X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yerel basında yayımlanan 'Beykoz Belediyesi'nde onlarca işçinin sigortasız çalıştırıldığı' yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Beykoz Erişebilir Yaşam Merkezinde (BEYMER) gönüllü olarak hizmet veren 6 kişi, 3 Aralık 2024 itibarıyla belediyemizin resmi personeli olarak göreve başlamış bulunmaktadır" denildi.
'GÖNÜLLÜ' DİYEREK KAMUFLE ETTİLER
Belediye'nin yaptığı bu açıklamayla sigortasız işçi çalıştırdığını ve bu hizmeti 'Gönüllü' olarak kamufle ettiği ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin belediyeye gelip incelemeye başlamasıyla apar topar sigortalarının yapıldığı da soruşturma aşamasında tespit edilen bir diğer önemli husus oldu.