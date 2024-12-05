Emine Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya ve Türkiye arasındaki bağın, geleceğe uzanan bir köprü olarak güçlenmesini diliyor; dayanışma, anlayış ve kültürel zenginliklerle yoğrulmuş bu dostluğun daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Japonya ve Türkiye arasındaki bağın, geleceğe uzanan bir köprü olarak güçlenmesini diliyor; dayanışma, anlayış ve kültürel zenginliklerle yoğrulmuş bu dostluğun daim olmasını temenni ediyorum. 🇯🇵🇹🇷 pic.twitter.com/ehGbg3uzoQ— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 5, 2024