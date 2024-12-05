SON DAKİKA | MSB’den dikkat çeken ’Suriye’ mesajı: PKK/YPG’nin istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğiz!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimizce tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Zap'ta kilidin kapatıldığını belirten Aktürk, "Terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1392'si Irak'ın, 1272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini vererek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." şeklinde konuştu.