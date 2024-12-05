SON DAKİKA... Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı: Gündem Suriye!

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIK: SAVUNMA SANAYİİ

TSK bölgesinde artan risk ve tehditlere karşı yeni silah sistemleriyle daha da güçlenecek. Bu kapsamda özellikle hava gücünün güçlendirilmesi noktasında adımlar atılıyor. Toplantıda savunma sanayii alanındaki adımlar, Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular ile Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de MGK gündeminde yer alması bekleniyor.