Türk-Japon dostluğunda 100’üncü yıl gururu

ESKİ BAŞBAKAN ŞİNZO ABE, İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNU BAYRAKLARLA ANLATMIŞTI

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye ve Japonya ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'ye geldi. 8 Aralık'a kadar Türkiye'de farklı etkinliklere katılacak veliaht çifti dün Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de resmi törenle karşılandı. Merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Fumihito daha sonra ikili görüşmeye geçti. Prens Fumihito ve Prenses Kiko, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.Erdoğan'la görüşme öncesi Ankara Üniversitesi'ni ziyaret eden veliaht çift, öğrencilerin hazırladığı sergide yer alan origami, amigurumi, Japon kaligrafisi gibi el işi ürünlerini inceledi. Veliaht çift Külliye'yi ziyaretlerinden sonra Ankara'da bir otelde, büyükelçiler, akademisyenler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcilerinin yanı sıra Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü. Görüşmede prens ve prenses, iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliği ve depremler başta olmak üzere afet durumlarında yardımlaşma gibi konuları ele aldı. Çift, Türk-Japon ilişkilerinin 100'üncü yıldönümü için düzenlenen bir dizi etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçecek.İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyan Ertuğrul Fırkateyni, toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı. Japon İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen heyetin başkanı Osman Paşa, 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti. Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrılan Ertuğrul, 16 Eylül akşamı, Kuşimoto bölgesi yakınlarında kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtulurken 540 Osmanlı levendi hayatını kaybetti. Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik sonu Türk- Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı, kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Torajiro Yamada isimli bir Japon, şehit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası düzenledi. Toplanan para aynı kişi tarafından dönemin padişahına teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatoru'nun talimatıyla Hiei ve Kong isimli iki askeri gemi ile İstanbul'a gönderildi. Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto'da bir anıt yapıldı.Emine Erdoğan ve Prenses Akişino, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Fatih Sultan Mehmed Sergisi, Nasreddin Hoca Kütüphanesi ve Cihannüma Salonu'nuz iyaret etti. Akişino'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Japonca baskısını hediye eden Emine Erdoğan, "Temennimiz bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşımasıdır" dedi.-Japon ilişkilerinin geliştirilmesinde öncü isimlerden biri olan Başbakan Şinzo Abe (1954-2022), 2013'te Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden birinde, iki ülke arasındaki dostluk için, "İki ülkenin bayraklarına bakın. Japonya için güneşi, Türkiye için ayı ve yıldızı göreceksiniz. Ve bir günü düşünün, ay yıldız ve güneşi... Gün, onlarsız tamamlanabilir mi? İşte bu nedenle, iki ülkenin birbirine ihtiyacı vardır ve bu birlikten büyük sonuçlar mutlaka doğacaktır" demişti.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akişino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.