8 ilin Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman, ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Atamalar hakkında, "Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZAFER AKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, "4 yılı aşkın süredir büyük bir özveriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Zafer Aktaş'a da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.