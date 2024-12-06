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Giriş Tarihi: 6.12.2024 18:33

Başkan Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreteri olan Sinirlioğlu'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan AGİT Genel Sekreteri olan Sinirlioğlu’na tebrik

Sosyal medya platformu X'ten bir tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum.

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Başkan Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreteri olan Sinirlioğlu'na tebrik
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