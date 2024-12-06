CHP’li başkan istifa etti, AK Parti’ye katılma kararı aldı: Erdoğan’ın emrindeyim

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi ve partili diğer belediyelerden destek görmediğini, bu nedenle istifa kararı aldığını belirtti. Seçmenlerine seslenen Güzel, "Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine CHP'li diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek ve kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim" dedi.