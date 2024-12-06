Başkan Erdoğan, AK Parti Muğla İl Kongresine katılacak

AK Parti Muğla İl Kongresi, 21 Aralık Cumartesi günü Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda saat 12.00'da yapılacak. Başkan Erdoğan'ın katılmasıyla kesinleşen kongre, Muğla'daki AK Parti camiasında büyük heyecan yaratırken, kongrenin ardından yapılacak 750 kişilik yemek organize edilecek.

Muğla'da ilk kez bir AK Parti İl Kongresi'ne Başkan Erdoğan'ın katılacak olması, partinin bölgede kendini yeniden yapılandırma çabalarının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Kongre sonrası Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı tarafından düzenlenecek olan 750 kişilik yemekte, Başkan Erdoğan ile birlikte Muğla'nın 13 ilçesinden seçilecek iş insanları ve STK temsilcilerinin bir araya geleceği öğrenildi. Bu etkinlik, AK Parti'nin yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirecek ve Muğla'daki sosyal, ekonomik yapıyı dönüştürme adına önemli bir fırsat sağlayacak. Ayrıca, davet edilecek iş insanları ile STK temsilcilerinin İlçe Başkanları aracılığıyla davet edilmeye başlandığı da öğrenildi.