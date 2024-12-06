Eğitimin geleceği İstanbul’da konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Zirvesi’ne video mesaj gönderecek

Zirve, bu yıl "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün yaparken, zirve konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gerçekleştirecek. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, eğitimde eşitlik, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet gibi konular ele alınacak.

ADALET MASAYA YATIRILACAK

İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, "Devlet ve Eğitim Arasındaki İlişkileri Yeniden Düşünmek" başlığıyla ilk oturum gerçekleştirilecek. Ardından, "Sosyal Adalet ve Eğitim" konusuna odaklanan ikinci oturum düzenlenecek. Üçüncü oturumda ise "Yeni ve Sürdürülebilir Okul Kültürü" ele alınacak. Ayrıca, gençlerin eğitimdeki rolü ve katkılarının değerlendirileceği "Genç Oturumu" da zirvenin önemli bölümleri arasında yer alacak. Zirvede ayrıca, eğitimde yeni kültürlerin oluşturulması ve kapsayıcı sistemlerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri tartışılacak.

ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi için Gaziantep'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programında Güneyşehir Anahtar Teslim Töreni ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışı da yer alıyor.