İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda

Emekliye ayrılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekibine ve ailelerine veda yemeği verdi. Merter Polisevi'ndeki yemekte konuşan Aktaş, İstanbul'da görev yaptığı 4 yılı aşkın süredir "Kahraman mesai arkadaşlarım" diye hitap ettiği ekibine "Yol arkadaşlarım, can yoldaşlarım" diyerek seslendi ve fedakarca çalışmaları için teşekkür etti.Veda yemeğine emniyet müdürleri, eşleri ve çocukları ile polis memurları katıldı. Mesai arkadaşları Aktaş'a çeşitli hediyeler verdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve eşi Müge Anlı da davete katıldı. Aktaş ile Sabah Gazetesi Polis Muhabiri Emir Somer de vedalaştı. Aktaş'ın emekli olmasıyla birlikte, EGM İstihbarat Başkanı Selami Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.