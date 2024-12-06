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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Körfezi temizleyecek amfibi araç işbaşında

ABBAS ÇAKAR
Körfezi temizleyecek amfibi araç işbaşında
İzmit Körfezi'ni masmavi bir akvaryum haline getirmek için karada, havada ve denizde hummalı bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliği için yüksek kapasiteli amfibi bir aracı daha hizmete aldı. Dip çamuru projesinin 2. etabını destekleyecek olan araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip. Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliği sayesinde zorlu bölgelerde bile etkili bir şekilde görev yapabiliyor. Özellikle kıyı şeridinden çamur temizleme kabiliyetiyle, Körfez'in su kalitesini artıracak ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek.
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Körfezi temizleyecek amfibi araç işbaşında
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