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Giriş Tarihi: 6.12.2024 16:01 Son Güncelleme: 6.12.2024 16:12

MİT'ten PKK/KCK operasyonu! Terörist Serhat Özmen yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi

MİT’ten PKK/KCK operasyonu! Terörist Serhat Özmen yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. PKK/KCK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018'de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye'de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK'lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak'taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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MİT'ten PKK/KCK operasyonu! Terörist Serhat Özmen yakalandı
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