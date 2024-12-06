Osmaniye’de depremzedeler köy evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de köy evleri tamamlanan depremzedelere anahtarları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından teslim edildi. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Issızca'da 14 köy konutunun anahtarlarını teslim ederken, Kırmıtlı ve Şekerdere köyünde büyük bölümü tamamlanan konutlarda da incelemelerde bulunarak son durumlar hakkında bilgi aldı. Issızca köyündeki depremzedelere evlerinin anahtarını teslim eden Vali Yılmaz, "Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşerilerimiz çok memnun. Güle güle otursunlar. Vatandaşlarımızı mutlu, huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.Merkeze bağlı Şekeredere ve Krımıtlı köylerinde de yapımı devam eden toplam 57 konutun yüzde 75'inin tamamlandığını ifade eden Vali Yılmaz, "Konutlarımızı en kısa tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmenin gayreti içindeyiz. Konutlarımız 140 metrekare alana sahip, standartları çok yüksek, çok güzel konutlarımız. Bütün çevre düzenlemesiyle, altyapısıyla hemşerilerimizin rahat edecekleri, huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlar" diye konuştu.Yeni yuvalarının anahtarlarını alan depremzede vatandaşlar, "Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi böyle bir ev yapmaya kalksak yapamazdık" diyerek duygularını dile getirdiler.