2 asırlık kütüphane görenleri büyülüyor

İzmir'in Tire ilçesinde, 195 yıllık Necippaşa Kütüphanesi, Türkiye'nin önemli el yazmalarına, basma eserlerine ev sahipliği yapıyor. 1826 yılında inşaatına başlanan, 1829 yılında hizmete açılan kütüphanede; Türkçe, Arapça ve Farsça ağırlıklı 5 bin 300 eser özenle korunuyor. Tire Necippaşa Kütüphanesi'nde en eski kitap ise 860 yaşında. Kütüphane yine; 765 yıllık, 600 yıllık, 500 yıllık nadide eserlere de ev sahipliği yaparken, Peygamber Efendimiz'in sakal-ı şerifi de kütüphanede yer alıyor ve özel günlerde ziyarete açılıyor.İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanede, asırlık kitapların rutubetten etkilenmemesi ve korunması amacıyla özel bir iklimlendirme sistemiyle ortamın sıcaklığı 18 derecede sabit tutuluyor. İki bölümden oluşan ve sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbeli kütüphane, mimari yapısıyla dikkat çekerken, araştırmacılar da sürekli kütüphanedeki kaynaklardan yararlanıyor. Tire Necippaşa Kütüphanecisi Ahmet Kılıç, "2 bin yazmamız var ve 3 bin 300 matbu eserimiz var. Dijital formlar üzerinden araştırmacılarla da ücretsiz paylaşıyoruz; fakat kütüphanemizdeki kitaplar fiziksel olarak kullanıma kapalı. Vatandaşlarımız ziyaret edebiliyor. Müzekütüphane hizmeti veriyoruz" dedi.