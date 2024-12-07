AK Partili Hamza Dağ ilk kez anlattı! 31 Mart seçimleri sonrası ilk MYK’da ne oldu?

"BİR İŞ TOPLUMSAL OLMUŞSA SİYASİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Hükümet, Körfez meselesini siyasileştiriyor" sözlerine de yanıt veren Dağ, "Bir iş toplumsal olmuşsa siyasidir zaten. Siyasetin konusudur. Siyaset yapmamızda bir sebep var. Toplumsal hadise haline gelen bir konu siyasetin gündemidir. O zaman şunu net söylerim; Murat Kurum, bu sorun için İzmir'e geldiğinde neredeydin? Yurt dışında bir programa gidiyor olması manidar. Temizlemek için önce Körfez'in temizlenmesi gerek. Kanalizasyonu hala Körfez'e deşarj ediyorsunuz. Yok diyemezsiniz, bilgisi bize geliyor. Masa etrafına oturulur, ama önce iyi niyet göstermelisiniz. Ne yapacağınıza dair bir şey söylersiniz. Ben hiçbir şey yapmadan kirleteyim, siz temizleyin. Böyle bir şey olmaz.

"CEMİL TUGAY, TUNÇ SOYER VE AZİZ KOCAOĞLU'NU BİR İZMİRLİ OLARAK SEVMİYORUM, BU KADAR NET"

Cemil Tugay, Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu'nu sevmediğine dair sözleri üzerine başlayan polemiğe de değinen Hamza Dağ, "İzmir'de yaşayan bir birey olarak, 4.5 milyon İzmirlinin oy verse de büyük çoğunluğunun böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu şehirde bahane üreterek iş yapmadığınız için bir İzmirli olarak sizi sevmiyorum. Yoksa iş hukuku başka. İsterlerse iş hukukunu yine kurarız. Ama mesele bu kadar basit değil, sığ değil, derinliksiz değil." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZ VAR, GEÇMİŞTEKİ YOL VE YÖNTEMLERİ DENEYECEK DEĞİLİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Öcalan' çıkışını değerlendiren Dağ, "Bu sürecin adını koymak gibi bir durumumuz yok. Önceki tecrübelerimiz bize nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Amaç terörsüz Türkiye'ye ulaşmak. Daha önce de bazı yol ve yöntemler denendi, bunları deneyecek değiliz. Ama terörsüz Türkiye için atılacak adımları da Cumhur İttifakı olarak değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANAYASA YETERLİ OLSA BU KADAR DEĞİŞİKLİĞE GİTMEZDİ"

Anayasa çalışmaları ile ilgili soruya da yanıt veren Dağ, şunları söyledi:

Anayasa her zaman için siyasetin gündemi olmak zorunda. Toplumun gündemi anayasa mı diyorlar. Tabi ki değil. Ekonomi, dış politika gündem. Ama anayasadaki eksiklikleri biz siyaset yapanlar ve devleti yönetenler daha ciddi anlamda fark ederler. 1982 anayasası darbe anayasasıdır. Yeterli bir anayasa olsa bu kadar değişikliğe gitmezdi. Her bir değişiklik de krizden sonra oldu. Siyasi partiler ile oturalım, anayasayı çalışalım, konuşalım. Matematiksel olarak çok mümkün değil. Bugün olmaz, yarın olur, 5 yıl sonra olur. Ama hiç konuşulmamasından ise konuşmak iyidir. Bahçeli'nin anayasa çıkışının seçimlerle ilgisi yok. Bu düşünce mantıksız.