Esad’a ‘gel görüşelim’ demiştik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu:Suriye'de muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esad'a çağrımız olmuştu. "Gel Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim" demiştik. Ne yazık ki olumlu cevap alamadık.Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail, kendisi aleyhine verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı. İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda, yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız.MAALESEF bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan, Sayın Başbakan'dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Lübnan'da artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar. Ve birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar. Ve bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle, bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz, bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu.