Güler’den o iddialara yalanlama! Hukuki süreç başlatılacak

Bugün bazı yayın organlarında ve sosyal medyada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Katar'lı bir yatırımcı tarafından dolandırıldığına ilişkin haberler yapıldı. Bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Güler, dolaşıma sokulan haberlerin asılsız olduğunu ve söz konusu basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.

Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun Bilgisine;

Bugün bazı basın organlarında yer alan bir haberle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Ordu, Karadeniz Bölgesi'nin yükselen bir değeri olarak her alanda gelişen, büyüyen ve yatırım çeken bir şehir konumundadır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, şehrimizin kalkınması adına yatırım yapmak isteyen herkese kapımız her zaman açıktır.

İlgili haberde bahsi geçen kişi ve kişilerle de bu çerçevede, ilimizde yapılması planlanan rüzgar enerji santrali yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Ancak, görüşmeler sırasında ortaya çıkan bazı tutarsız davranışlar ve eylemler nedeniyle süreç tarafımızca sonlandırılmıştır.

Haberlerde yer alan detaylarda, yapılan görüşmelerin çarpıtıldığı ve olayların gerçeğinden uzak bir şekilde aktarıldığı görülmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz, her türlü yatırım sürecinde yasal çerçevede ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmektedir.

Basında yer alan iddialar, kurumumuzun ve şahsımın bu hassasiyetine aykırı şekilde yansıtılmış olup hayal ürünü ifadeler ile itibar suikasti yapılmak istenmiştir.

Söz konusu basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize değer katacak her projeyi titizlikle değerlendirmeye ve hukuki çerçevede, şeffaf bir şekilde gereken adımları atmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim.

Saygılarımla…