Halkın parasını nasıl harcadınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları yeniden Belediye Meclisi gündemine taşındı. Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki konseriyle patlak veren skandallar, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu maliyetler Yavaş yönetimi tarafından yalanlansa da Mor ve Ötesi ile Candan Erçetin konserlerinin maliyetleri ortaya çıkınca Yavaş cephesi açıklama yapmak zorunda kalmıştı. 5 yılda konserlere 810 milyon TL harcandığını açıklayan Yavaş, "Sanki büyük bir israf varmış gibi yaygara koparılıyor" diyerek harcamaları savunmuştu. Ancak açıklamada eksik notların olması, kafalardaki soru işaretlerini gideremedi.Bunun üzerine AK Parti Grubu, söz konusu durumun şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde açıklanması gerektiğini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ne konu ile ilgili bir soru önergesi verdiği öğrenildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın imzasıyla ABB Meclis Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, ABB tarafından düzenlenen ve Enfest Organizasyon adlı bir şirketin sosyal medya hesabından duyurulan konserlere ilişkin çeşitli soruları içeriyor. Ayrıca soru önergesinde, söz konusu konserlerin hangi etkinlikler kapsamında düzenlendiği ve Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı soruldu. Önergede, konser organizasyonlarını gerçekleştiren Enfest Organizasyon ile ilgili detaylar ve harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanması talep edildi. Meclise sunulan önerge metninde şu sorular yöneltildi:Konserler hangi etkinlik kapsamında düzenlenmiştir?Konserlere ilişkin hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'nun hangi usulüne göre yapılmıştır?Konserlerin hizmet alım bedelleri ve sanatçılara ödenen kaşe ücretleri ne kadardır?AK Parti Grubu, şeffaflık ilkesine dikkat çekerek, yapılan tüm hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin birer nüshasının paylaşılmasını istedi. Ayrıca konserlerin maliyetlerinin yıllara göre detaylandırılarak yasal süre içinde cevaplanması talep edildi. AK Parti Grubu, ABB'nin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, ihale süreçlerinin ve harcamaların kamuoyuyla paylaşılmasının, halkın parasının doğru şekilde harcandığını göstermek açısından önemli olduğu ifade etti.