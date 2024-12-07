İstanbul Emniyeti’nde bayrak değişimi

FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarının en önemli isimlerden biri olan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanan EGM İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamını emekli olan Zafer Aktaş'tan devraldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim töreni yapıldı. Vatan yerleşkesindeki törende İstanbul Emniyetinin yeni müdürü Selami Yıldız'ı, Zafer Aktaş ve kadrosu karşıladı. Şube müdürleri ve Emniyet Müdür yardımcıları kendilerini tanıttı. 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olan Selami Yıldız, ilk olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başlamıştı. Bu arada, İstanbul Valiliği; emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a veda yemeği düzenledi.