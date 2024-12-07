İşte PKK’nın terör hastanesi

Biye'de Tel Rıfat'ın PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından geride bıraktıkları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlçenin tamamını işgal eden teröristler, sivillerin evlerini karargâh olarak kullanırken, Tel Rıfat'ın sivil hastanesini de askeri hastane gibi kullanıyordu. Yaralı teröristlerin tedavi edildiği Tel Rıfat Hastanesi'ni görüntüleyen SABAH, hastanedeki medikal malzemeleri de kayda aldı. İlk çatışma anlarında yaralanan teröristlerin hastaneye getirildiği, kullanılan malzemelerden ve yarım kalan serum torbalarından anlaşılıyor.Hastanenin yaralı terörist kabul noktası ise hiç şaşırtmadı. Tıpkı daha önce Azez Vatan Hastanesi ve Afrin'de bulunan hastanelerde olduğu gibi Tel Rıfat Hastanesi'nin altından da tüneller kazılmıştı. Tüneller Tel Rıfat'ın köylerine ve ilçe merkezine kadar ulaşıyor. Hatta Minnak Hava Üssü'nden bile hastaneye tünelle geliniyor. Kilometrelerce uzunluktaki tünel içerisinden getirilen yaralı teröristler bu hastanede tedavi edilip ameliyat ediliyor.9 yıldır Tel Rıfat'ın altını oyan teröristler stratejik birçok noktanın ve mevzilerin hastaneye bağlantısını da planlamıştı. Tüneller içerisinde odalar ve toplantı alanlarının yanı sıra mutfak, yemekhane ve yatakhane bulunuyor. Suriye Milli Ordusu unsurları Tel Rıfat ve çevresindeki tüm tünellerin planlarının ve çıkış yollarının keşfedilmesinin yaklaşık bir yıl sürebileceğini ifade ediyor. Suriye Milli Ordusu unsurları yeraltında tünellerdeki mayın ve EYP'ler gibi yer üstünde araziye döşenen patlayıcıların da imhası için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Rıfat yolunu kullanan araçlar mayın engelleri ile karşılaşıyor. Ölüm tuzakları dolu yolda ilerleyen Sabah Gazetesi ekibine refakat eden Suriye Milli Ordusu unsurlarına ait bir araç mayının patlaması sonucu hasar aldı. SABAH Gazetesi ekibi ölümden kıl payı kurtuldu, Suriye Milli Ordusu unsurlarından bir kişi yaralandı.Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Suriye'de hayatını kaybeden TRT muhabiri Mustafa el-Kurdi ve Alman Haber Ajansı'nın (DPA) fotomuhabiri Anas Alkharboutli'nin ölümünden sorumlu olanların bulunması için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. RSF sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki DPA fotomuhabiri Alkharboutli'nin, 4 Aralık'ta Suriye'nin Hama ili yakınlarında bir hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.