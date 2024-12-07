Giriş Tarihi: 7.12.2024 14:06Son Güncelleme: 7.12.2024 14:11
SON DAKİKA: MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberleri: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
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SON DAKİKA: MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi