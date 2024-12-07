Son dakika: Meteoroloji’den 3 il için sarı kodlu alarm: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusunun yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.