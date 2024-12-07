Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu alarm: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Giriş Tarihi: 7.12.2024 13:49

Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu alarm: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; Antalya, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 3 il için sarı kodlu alarm: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusunun yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Raporda; Antalya, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu alarm: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
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